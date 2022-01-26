Джонсон вместо темы об отставке предложил сосредоточиться на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку в связи со скандалом, связанным с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит. Вместо этого Джонсон в среду, 26 января, предложил оппозиции сосредоточить внимание на теме кризиса вокруг Украины.

Так, в ответ на предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера покинуть свой пост Джонсон ответил отрицательно. При этом премьер-министр подчеркнул, что как только получит полную версию отчета о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, «сделает то, о чем говорил».

Вместе с тем Джонсон предполагает, что граждане должны сосредоточиться на Украине, а не на нарушениях локдауна на Даунинг-стрит, передает The Independent.

Ранее, 16 января, Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10, во время локдауна в мае 2020 года. Если в ходе расследования будут обнаружены признаки поведения, потенциально являющегося уголовным преступлением, дело будет передано в полицию Лондона, которая 14 января отказалась расследовать участие Джонсона в так называемых винных вечеринках.

При этом 14 января таблоид The Mirror сообщил, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр посещал их и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

19 января Борис Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.