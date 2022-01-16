Прямой эфир
Мир
Около 20 судов пострадали из-за цунами в Японии
Мир
В Великобритании начали расследование мероприятий с Джонсоном на Даунинг-стрит
Мир
Мэр Нью-Йорка усилил патрулирование у религиозных центров из-за событий в Техасе
Армия
Российские миротворцы вылетели из Казахстана в подмосковный аэродром
Общество
Гидрометцентр предупредил о сильном ветре на дальневосточном побережье
Мир
На Украине печатные СМИ перешли на украинский язык
Мир
Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана из-за угроз Трампу
Общество
Гинцбург заявил о начале испытаний нового препарата от коронавируса
Мир
Федеральный суд Австралии вновь отложил рассмотрение апелляции Джоковича
Спорт
Российские фигуристки заняли весь пьедестал чемпионата Европы

В Великобритании начали расследование мероприятий с Джонсоном на Даунинг-стрит

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания занялась расследованием мероприятий на Дауниинг-стрит, 10 во время локдауна. Этой работой займется старшая госслужащая из Уайтхолл Сью Грей, пишет The Times 15 января.

Карантинная эра: Борис Джонсон отложил выход Британии из самоизоляции
Переболев коронавирусом, он возобновил работу на посту премьера

«Ожидается, что расследование Грей, о котором, как предполагалось, будет сообщено в конце следующей недели, затянется», — сообщает издание.

По данным BBC, цель расследования Грей в том, чтобы установить «общее понимание характера» происходивших в резиденции правительства собраний и того, следует ли принимать какие-либо «индивидуальные дисциплинарные меры». Ей предстоит выявить нарушения противопандемического законодательства и представить выводы в отчете.

Если в ходе расследования будут обнаружены признаки поведения, потенциально являющегося уголовным преступлением, дело будет передано в полицию Лондона, которая 14 января отказалась расследовать участие премьера Великобритании Бориса Джонсона в так называемых «винных вечеринках».

Так называемый Partygate (по аналогии с Watergate — политическим скандалом в США 1972—1974 годов, который закончился отставкой президента Ричарда Никсона) разгорелся с новой силой на этой неделе. Телеканал ITV News опубликовал электронное письмо, в котором были представлены первые свидетельства о вечеринке 20 мая 2020 года в разгар локдауна. Около 100 человек были приглашены на мероприятие в саду на Даунинг-стрит, чтобы «максимально использовать прекрасную погоду», пишет шотландская The National.

В прошлую среду Борис Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.

Гнев общественности разгорается оттого, что список «винных вечеринок» растет и ведет начало с того времени в мае 2020 года, когда антиковидные ограничения запрещали людям ходить в гости или заглядывать в сад соседа, разрешалось встречаться только с одним человеком за пределами дома на открытом воздухе.

Также было обнародовано фото от 15 мая 2020 года, на котором Джонсон, его жена Кэрри, бывший главный советник Доминик Каммингс и главный личный секретарь Джонсона Мартин Рейнольдс сидят за столом в саду на Даунинг-стрит с вином и сыром. На фото также были видны около 15 человек, но премьер-министр настаивал, что это была «рабочая встреча».

14 января таблоид The Mirror сообщил, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр Джонсон посещал их на постоянной основе и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022