В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны

На Даунинг-стрит в Лондоне сотни граждан устроили танцевальный флешмоб в образе действующего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Кадры, на которых люди танцуют и кричат «меня зовут Борис», быстро распространились в Сети.

Так местные жители выразили свое недовольство из-за того, что во время локдауна политик разрешал чиновникам устраивать вечеринки, на которых и сам иногда веселился.

О том, что во время первой волны пандемии Джонсоном были нарушены коронавирусные правила, стало известно 7 января. Тогда о тайной вечеринке написал в своем блоге бывший главный советник премьера Доминик Каммингс. После этого оппозиционная Лейбористская партия заявила, что если присутствие премьера на вечеринке подтвердится, то ему не избежать «серьезных вопросов».

11 января СМИ обнародовали подтверждения того, что во время первой волны коронавируса Джонсон организовал тайную вечеринку в саду резиденции главы правительства. Вскоре сам Джонсон признался, что посетил вечеринку. Он извинился за свой поступок. Чиновник объяснил, что пришел на мероприятие с целью «поблагодарить сотрудников правительства». По словам премьера, спустя полчаса он покинул вечеринку и вернулся к работе.

13 января текущего года стало известно, что полиция Лондона не будет расследовать факт участия Джонсона в вечеринке во время локдауна в 2020 году. В ведомстве объяснили это тем, что «сотрудники обычно не расследуют нарушения правил, связанных с коронавирусом, когда о них сообщают лишь спустя долгое время». Расследование будут проводить только в случае «существенных доказательств». По словам ведомства, кабинет министров «проводит собственное расследование» о тайной вечеринке с участием премьера.