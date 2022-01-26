ВВП России в 2021 году вырос на 4,5%

Внутренний валовой продукт (ВВП) России в 2021 году вырос примерно на 4,5%, заявил в среду, 26 января, президент страны Владимир Путин в ходе встречи с главами ведущих итальянских компаний.

«Согласно оценкам, по итогам минувшего года рост ВВП составит примерно 4,5% <…> Ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению которой мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание», — заявил Путин.

По его словам, вызванный пандемией коронавируса глобальный экономический кризис сказался на России не так существенно, как на других государствах. Это стало возможным благодаря структурной надежности российской экономики, отметил президент.

Глава государства 23 декабря заявил, что российская экономика всё-таки оказалась более мобилизованной и готовой по сравнению с другими странами. Экономика РФ восстановилась от последствий пандемии гораздо быстрее, чем другие государства, отметил президент.

Тогда же Путин уточнил, что рост ВВП в этом году ожидается на уровне 4,5%. Также растут показатели промышленного производства, темпы увеличения составляют 5%, указал он.

Кроме того, российский лидер сообщил, что уровень безработицы в стране сократился по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. Это свидетельствует об устойчивой макроэкономической ситуации в РФ, отметил Путин.

5 ноября международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста ВВП РФ на 2021 год. В отчете указывалось, что экономическую активность в стране поддерживают высокие цены на сырье.