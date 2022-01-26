В России до 2024 года будет открыто еще около 140 центров онкопомощи

В рамках нового порядка оказания онкологической помощи в России, который вступил в силу 1 января 2022 года, осталось ввести в эксплуатацию около 140 центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). Об этом в интервью «Известиям» сообщил главный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди. Это должно произойти до конца 2024 года.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» мы уже открыли чуть более 400 ЦАОПов и постепенно перейдем к такой форме работы, когда в них будет возможна не только максимально полная онкодиагностика, но и доступны некоторые опции лечения», — сказал он.

540 центров амбулаторной онкопомощи — это не конечная цифра, уточнил Иван Стилиди.

«Мы посмотрим через два года, будет ли этого достаточно. Может быть, еще придется дополнять», — сообщил он.

По мнению главного онколога Минздрава, эффект от внедрения ЦАОПов уже есть. Раньше человек от момента подозрения на заболевание катался по всему району и даже области, чтобы пройти обследования, а сейчас больше 90% диагностики локализовано в одном месте.

«Эти центры организуются на базе многопрофильных клинических больниц, где есть КТ, маммография, эндоскопия, УЗИ, то есть достаточный перечень диагностических методов. Онколог определяет тактику и стратегию диагностики, затем ставит диагноз. А пациенту в этом случае не нужно бегать по разным адресам, чтобы вот тут он КТ сделал, вот тут маммографию», — пояснил Иван Стилиди.

Но за лечением больной может отправиться в онкологический диспансер или в клинику — хоть в частную, хоть в федеральную, уточнил он.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На 100% ликвидировать онкокабинеты в поликлиниках не нужно»