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Минсельхоз высказался о ценах на хлебобулочные изделия

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Предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочную продукцию в России нет, заявили в Министерстве сельского хозяйства во вторник, 25 января.

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«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В целях стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительство России приняло комплекс мер таможенно-тарифного регулирования. Среди них — «плавающая» экспортная пошлина на основные зерновые культуры и экспортная квота. Также в 2021 году мукомольным и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии на сумму 4,7 млрд рублей, добавили в министерстве.

«Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых. Так, за прошедший год темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции», — отметили в Минсельхозе.

Ранее издание РБК сообщило об информации про грядущее повышение цен на хлебобулочную продукцию. Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о росте отпускных цен на свою продукцию с 1 февраля цены от 16,5% до 30% в зависимости от категории.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко 25 января поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в 2022 году по примеру прошлого года по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли. Это позволит отрасли развиваться и не допустить роста цен на молочную продукцию.

В прошлом году в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Их рост связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек.

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