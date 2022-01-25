Минсельхоз высказался о ценах на хлебобулочные изделия

Предпосылок для существенного роста цен на хлебобулочную продукцию в России нет, заявили в Министерстве сельского хозяйства во вторник, 25 января.

«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В целях стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительство России приняло комплекс мер таможенно-тарифного регулирования. Среди них — «плавающая» экспортная пошлина на основные зерновые культуры и экспортная квота. Также в 2021 году мукомольным и хлебопекарным предприятиям выделили дополнительные субсидии на сумму 4,7 млрд рублей, добавили в министерстве.

«Указанные меры позволили стабилизировать внутренние цены и удержать их на уровне существенно ниже мировых. Так, за прошедший год темпы роста стоимости зерна, хлеба и муки были ниже уровня общей инфляции», — отметили в Минсельхозе.

Ранее издание РБК сообщило об информации про грядущее повышение цен на хлебобулочную продукцию. Российское подразделение финской Fazer Group предупредило партнеров о росте отпускных цен на свою продукцию с 1 февраля цены от 16,5% до 30% в зависимости от категории.

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко 25 января поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в 2022 году по примеру прошлого года по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли. Это позволит отрасли развиваться и не допустить роста цен на молочную продукцию.

В прошлом году в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что цены на продовольствие в мире по итогам 2021 года выросли на 28,1%. Их рост связали с опасениями из-за последствий штамма коронавируса «Омикрон» для международного спроса, а также с увеличением общих для производителей издержек.