Правительство поручило проработать меры сдерживания цен на молочные продукты

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам проработать дополнительные меры поддержки молочного бизнеса и предусмотреть компенсацию затрат предприятий на закупку кормов в 2022 году по примеру прошлого года. Такое решение она приняла по итогам совещания по ситуации в молочной отрасли сообщила в понедельник, 24 января, «Российская газета».

Отмечается, что это позволит отрасли развиваться и не допустить роста цен на молочную продукцию.

Заместитель председателя правительства уточнила, что согласно доктрине продовольственной безопасности, уровень самообеспеченности молочной продукцией должен составлять минимум 90%. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по предварительным итогам прошлого года, этот показатель составляет 84%.

«Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой — сохранение поддержки действующих инвестпроектов», — заявила Абрамченко.

Кроме того, присутствующие на совещании признали, что экономические последствия пандемии коронавируса сказались на молочной отрасли. Производители отмечают увеличение стоимости корма, ветеринарные препараты и электроэнергию.

Сгладить последствия и сдержать темпы роста затрат помогли меры правительства — например, выделение 10,6 млрд рублей на приобретение кормов. Всего за прошлый год Минсельхоз предоставил предприятиям отрасли в рамках «стимулирующей» и «компенсирующей» субсидий господдержку в размере около 54 млрд рублей. В текущем году эта сумма сохранится.

В тоже время вице-премьер подчеркнула, что, учитывая сокращение поголовья, волатильность рубля и зависимость от зарубежных препаратов, а также увеличения цен на корм, молочной отрасли нужны дополнительные меры поддержки.

Ранее, 12 января, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» согласились ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты. Отмечалось, что речь идет об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров. Ретейлеры предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок 10%.

В начале декабря 2021 года заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что не планируется заключения новых соглашений с ритейлерами и производителями о сдерживании цен на продукты питания, так как сейчас «достаточно эффективно» сложилась работа с производителями продуктов питания, с сетями. Он добавил, что сети очень ответственно подходят к ценам на продукты и у них минимальные наценки.

11 января ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев обратил внимание на то, что отдельные продукты на прилавках не могут подешеветь надолго в течение года — разве только во время скидок и акций в крупных торговых сетях. По его словам, инфляция в мире еще не прошла свой пик, присутствует и в котировках акций крупных компаний.