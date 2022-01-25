Военный эксперт прокомментировал проверку боеготовности Вооруженных сил в ЮВО

Военный эксперт Владислав Шурыгин во вторник, 25 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал начавшуюся проверку боевой готовности соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО).

Он подчеркнул, что внезапные проверки проводятся несколько раз в год и в этом нет ничего сверхъестественного.

«Но для многих тревожно звучит само словосочетание «Южный округ». Очевидно, что он граничит в том числе и с Украиной. Конечно, на Западе эта проверка будет использована в пропагандистских целях. <…> Очевидно, что для них такие действия являются волнующими и будоражащими. Идет военная игра, та самая, которую пропагандисты называют бряцаньем оружием или игрой мускулами», — отметил эксперт.

Ранее в этот день в пресс-службе ЮВО сообщили о том, что соединения и воинские части подняты по тревоге для проверки боевой готовности. Более 6 тыс. военнослужащих отправились на полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерские отношения.