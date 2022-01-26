Выйти из минуса: когда ставки в банках вновь станут выгодными

Средняя максимальная ставка по вкладам в 10 крупнейших банках страны в начале нового года достигла 7,8%. Это на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее и вообще рекордный показатель с весны 2017 года. В относительном выражении всё, впрочем, куда менее привлекательно — ставка всё еще на половину процентного пункта ниже уровня инфляции. Клиенты фактически платят банкам за размещение своих денег на счетах. Тем не менее банковские ставки продолжают расти, и в скором времени держать вклад может вновь оказаться выгодно, как это уже было несколько лет назад. Подробности — в материале «Известий».

До конца 2000-х годов вклады выполняли второстепенную функцию в плане сбережения средств населения. Люди, памятуя о кризисе 1998 года и разнообразных банкротствах кредитных организаций, не слишком доверяли банкам. Деньги предпочитали вкладывать в недвижимость, валюту или просто хранить под матрасом. Но после создания системы страхования вкладов и особенно после кризиса 2008 года, когда банки резко повысили ставки, популярность депозитов подскочила. Более того, ЦБ даже пришлось унимать банки, требуя от них понизить проценты (регуляторы опасались, что такая охота за деньгами вкладчиков может расшатать стабильность финансовой системы России). После этого вклады стали не только лучшим способом вложения средств для населения, но и важным способом фондирования для кредитных учреждений.

Выйти из минуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

За десятилетие объем вкладов физлиц в российских банках вырос с 5 трлн до 30 трлн рублей. Вклады были выгодными. Почти всё это время ставки находились выше уровня инфляции, то есть если вложенная сумма не превышала страховой лимит в 1,4 млн рублей, это был гарантированный на 100% способ приумножить свои деньги, вообще ничем не рискуя.

Ситуация начала меняться в 2020 году. Из-за масштабных программ поддержки экономики во время ковидного кризиса, многотриллионного вброса ликвидности в глобальную финансовую систему, а также кризиса цепочек снабжения инфляция резко подскочила, тогда как ставки в банках оставались на прежних уровнях. В течение 2020 года средняя максимальная ставка упала с 6 до 4,5%.

Не менее важным фактором стала готовность населения искать альтернативы. В первую очередь речь идет о фондовом рынке и криптовалютах. Число частных инвесторов на Московской бирже в 2018 году составляло менее 2 млн человек, а в 2021 году превысило 10 млн. Что касается банков, то физлица в 2020 году сократили свои вклады на 10% — впервые за десятилетие. В 2021-м произошло возвращение к росту, но мизерному — менее чем на 2%. Если учитывать инфляцию, то, по сути, отток денег населения из банков продолжился.

Впрочем, если посмотреть на динамику по месяцам, то видно, что ситуация постепенно начала улучшаться во второй половине 2021-го после мощного провала в первом полугодии. Что во многом было связано с постепенным ростом ставок, которые хоть и медленными темпами, но все-таки подтягивались к инфляции. На данный момент разница между средней максимальной ставкой и инфляцией составляет около половины процентного пункта в пользу последней.

Выйти из минуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Таким образом, банки по-прежнему не предоставляют достаточных условий для фактического роста капиталов. Может ли ситуация измениться в будущем? Многое будет зависеть от позиции Банка России, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В любом случае спешить с открытием вклада прямо сейчас необязательно.

Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций»:

— Если в ближайшие недели не произойдет устойчивого замедления инфляции, то вижу очень высокую вероятность еще одного повышения ключевой ставки на заседании 11 февраля. Базовый сценарий — рост на 50 пунктов, до 9%. Долговой рынок уже полностью заложил этот вариант.

Не исключено, что в ближайшие месяцы индекс потребительских цен может начать если не снижаться, то по крайней мере темпы его роста должны замедлиться из-за эффекта высокой базы прошлого года. Итого на горизонте ближайших месяцев ожидается дальнейший подъем доходностей по вкладам. Затем, при стабилизации инфляции, вероятно замедление темпов роста ставок по вкладам и временная стабилизация вблизи достигнутых уровней перед постепенным снижением ближе к концу 2022-го – началу 2023-го.

Выйти из минуса Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

На рынке банковских вкладов уже сейчас достаточно много предложений, которые выше уровня инфляции. Последние данные Росстата указывают на 8,6% по ИПЦ. На рынке депозитов уже есть соответствующие доходности, однако они смотрят на горизонт 12 мес. В следующие 12 месяцев инфляция наверняка будет заметно ниже 8,6%. Поэтому реальная процентная ставка по вкладам, по сути, уже положительная. Еще более высокие доходности можно найти на рынке облигаций.

Повышение ставок располагает к росту склонности к сбережению. Это, в свою очередь, в итоге сказывается на потреблении и воздействии совокупного спроса на инфляцию. В первом полугодии мы можем увидеть пик по рыночным ставкам, так что можно задуматься о фиксировании доходности на длинном горизонте. Ведь инфляционный таргет ЦБ РФ — 4%.

Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер»:

— С учетом, что пик инфляции в России еще не пройден и рост цен затормозить не удается, в будущем нас гарантированно ждет очередной подъем ключевой ставки ЦБ. Вместе с этим закономерно вырастет и средняя максимальная доходность по вкладам, которая действительно в последние годы клиентов не особо радовала, не поспевая за ростом цен. Еще один довод в пользу выгодных ставок в этом году — желание ЦБ переломить тенденцию оттока клиентских денег из банков и увеличить объем фондирования на фоне рекордного роста кредитования, чтобы сбалансировать систему.

Выйти из минуса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

При этом стоит отдельно отметить, что финансовая устойчивость у банков на высоте, достаточность капитала — с этим всё хорошо, несмотря на последние два года низких ставок по вкладам и растущего интереса пользователей к другим инвестиционным инструментам. Но, как бы то ни было, финансы — не место для рисков. Поэтому фондирование будут наращивать. И уже сейчас ставки по вкладам должны подтягиваться к уровню, близкому к ключевой ставке, то есть в 8,5–9%, тут без сюрпризов и рекордов. Однако некоторые банки точно будут предлагать и вклады под 10–11%, если ключевая ставка ЦБ вырастет на ближайшем заседании. Однако предложения эти будут носить скорее акционный и временный характер, поэтому, чтобы получить вклад на наиболее выгодных условиях, советуем внимательно следить за специальными предложениями банков и ждать весны.

Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»:

— Дальнейшая динамика ставок по вкладам будет в значительной степени зависеть от траектории ключевой ставки Банка России. По моим оценкам, ЦБ в начале 2022 года может пойти на еще одно повышение ставки — до 8,75% или 9%, после чего сделает паузу в ожидании результатов. А если инфляция в стране начнет ослабляться в соответствии с ожиданиями регулятора, то в течение следующих двух-трех лет он может снизить ее до нейтрального уровня (6%).

Я ожидаю, что в предстоящие месяцы средняя ставка по вкладам может увеличиться еще в пределах 0,5 процентного пункта, после чего выйдет на «плато». Устойчивого превышения депозитными ставками инфляции я бы пока не ожидал. Конечно, в рамках различных акций ставки по депозитам в отдельных банках могут достигать и 9,5–10%, но вряд ли они окажутся устойчивыми на таких уровнях.

Выйти из минуса Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Два года отрицательных процентных ставок, так сказать, отрицательно сказались на желании населения держать деньги на депозитах в банках. По данным ЦБ, по состоянию на 1 декабря 2021 года объем средств физлиц на срочных вкладах составил 20,6 трлн рублей против 22,9 трлн рублей в начале 2020 года. В то же время на фоне постепенного роста депозитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ интерес россиян к банковским вкладам постепенно возвращается. В августе, по данным регулятора, впервые за долгое время произошел приток средств на срочные депозиты в банках, данная тенденция продолжилась. В этом году, на мой взгляд, можно рассчитывать на дальнейшее увеличение средств людей на срочных депозитах в банках.