Захарова уличила США в желании «морально изничтожить» украинцев

Официальные лица Украины неоднократно призывали Соединенные Штаты «снизить риторику» против России, однако Вашингтон намерен «морально изничтожить» украинцев, отметила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 24 января.

«Штаты хотят морально изничтожить граждан Украины. Киев устами Кулебы и Данилова второй день умоляет их снизить риторику, но Вашингтон гнет свою линию. А разве американским политикам жаль чужих матерей, если они и своих никогда не жалели?» — задалась риторическим вопросом дипломат.

Захарова привела в пример высказывание секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова: «Мы не видим сегодня оснований утверждать, что будет полномасштабное наступление РФ» и фразу пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби: «Россия не намерена идти на деэскалацию» и сделала вывод об истинных намерениях Вашингтона.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Так он прокомментировал заявление Госдепа о начале эвакуации из Украины дипломатов и их семей. Заявления Госдепартамента в МИД Украины назвали преждевременными. По данным украинского ведомства, фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.