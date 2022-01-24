Захарова назвала антироссийским угаром слова вице-премьера Канады о Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередным антироссийским угаром слова вице-премьера канадского правительства Христя Фриланд о проваленной работе с «российской пропагандистской машиной на востоке Украины, не имеющей доступа к западным СМИ». Такое заявление Фриланд сделала на прошедшем в январе семинаре «Угроза дальнейшему российскому захвату Украины и канадская роль в ее защите».

«Вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд зашлась в очередном антироссийском угаре», — написала представитель российского МИДа в понедельник в своем Telegram-канале.

Свое высказывание Захарова подкрепила цитатой из речи главы МИД РФ Сергея Лаврова, выступавшего в 2019 году с предложением помочь с налаживанием работы европейских журналистов на западной стороне линии соприкосновения в Донбассе. В частности, он отмечал, что представители российских СМИ работают на восточной стороне линии соприкосновения практически в режиме реального времени, и советовал западным коллегам наладить такую же работу на подконтрольной Киеву территории. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что власти непризнанных республик на востоке Украины тоже заинтересованы в этом контакте.

Кроме того, Захарова напомнила Фриланд о ее исторических корнях, назвав достойной продолжательницей дела своего деда Михайло Хомяка.

«Он, напомню, в период германской оккупации Польши издавал в Кракове, а затем в Вене газету Krakivski Visti. Ее курировали нацистские спецслужбы, ведь она использовалась как рупор пропаганды рейха. Главной задачей редакции было сталкивать русских, поляков, евреев и другие национальности», — добавила она.

Ранее в этот день Мария Захарова назвала «феерическим фейком» статью о просьбе председателя КНР не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине. Публикация, в которой Си Цзиньпин якобы обращался с такой просьбой к президенту России Владимиру Путина появилась на сайте агентства Bloomberg 22 января. В посольстве КНР в России эту информацию также назвали «фейком и провокацией».

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

Также официальный представитель Кремля заявил, что вокруг ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией». Песков уточнил, что напряжение усиливается не из-за России, а из-за действий США и НАТО, а также распространяемой ими информации.