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Захарова назвала феерическим фейком статью о просьбе КНР не нападать на Украину
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Захарова назвала феерическим фейком статью о просьбе КНР не нападать на Украину

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Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Была на днях просто феерическая фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Публикация, в которой отмечалось, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, появилась на портале 22 января.

В посольстве КНР в России назвали данную информацию «фейком и провокацией».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал материал Bloomberg, назвав его форменным бредом. Он уточнил, что таким образом западные СМИ стремятся поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, чего в реальности не происходит.

Слуцкий добавил, что западные СМИ обещали «вторжение» в конце 2021 года, в январе 2022 года, однако этого не произошло, а Олимпиада упоминается сейчас, «чтобы совсем не разочаровывать своих читателей».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном нападении на соседнюю страну. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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