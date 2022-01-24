Захарова назвала феерическим фейком статью о просьбе КНР не нападать на Украину

Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин попросил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Была на днях просто феерическая фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр», — сказала она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Публикация, в которой отмечалось, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, появилась на портале 22 января.

В посольстве КНР в России назвали данную информацию «фейком и провокацией».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал материал Bloomberg, назвав его форменным бредом. Он уточнил, что таким образом западные СМИ стремятся поддерживать миф о якобы готовящемся вторжении России на Украину, чего в реальности не происходит.

Слуцкий добавил, что западные СМИ обещали «вторжение» в конце 2021 года, в январе 2022 года, однако этого не произошло, а Олимпиада упоминается сейчас, «чтобы совсем не разочаровывать своих читателей».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном нападении на соседнюю страну. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.