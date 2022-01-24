Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

Несколько человек пострадали при стрельбе в немецком Гейдельберге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком городе Гейдельберг. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает полиция Мангейма в Twitter.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Правоохранители сообщили, что злоумышленник ранил несколько человек из огнестрельного оружия. Сам нападавший мертв, добавили в полиции.

23 января четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы на домашней вечеринке в калифорнийском городе Инглвуд недалеко от Лос-Анджелеса (США). По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из «засады», они использовали такие виды оружия, как винтовка и пистолет.

22 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Отмечалось, что преступник скрылся в джунглях. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022