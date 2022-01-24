Несколько человек пострадали при стрельбе в немецком Гейдельберге

Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком городе Гейдельберг. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает полиция Мангейма в Twitter.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник ранил несколько человек из огнестрельного оружия. Сам нападавший мертв, добавили в полиции.

23 января четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы на домашней вечеринке в калифорнийском городе Инглвуд недалеко от Лос-Анджелеса (США). По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из «засады», они использовали такие виды оружия, как винтовка и пистолет.

22 января неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

Отмечалось, что преступник скрылся в джунглях. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке.