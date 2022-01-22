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Двое туристов погибли в результате стрельбы в мексиканском отеле

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. Об этом сообщила в субботу, 22 января, газета El Pais со ссылкой на власти.

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По информации начальника полиции Лусио Эрнандеса Гомеса, стрельба началась после ссоры между гостями отеля. Сначала полиция сообщила об одном скончавшемся канадце, которого госпитализировали с огнестрельным ранением. Затем стало известно, что умер и второй пострадавший при стрельбе.

El Pais передает, что преступник скрылся в джунглях. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке.

По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

«Первый человек, который погиб, имел преступное прошлое: незаконный оборот наркотиков, использование поддельных документов среди прочего. Подтверждается смерть второго лица, получившего ранения, у него также была криминальная история», — говорится в сообщении прокуратуры штата Кинтана-Роо.

Ранее, 4 ноября, перестрелка наркоторговцев произошла на пляже, расположенном вблизи мексиканского Канкуна. После стрельбы неизвестные захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun. Власти штата Кинтана-Роо сообщили, что среди туристов популярного пляжа пострадавших нет. В то же время прокуратура подтвердила гибель двух преступников в ходе вооруженной разборки. Мексиканский телеканал ADN40 сообщил, что один турист получил «незначительную травму» после инцидента.

В феврале в результате вооруженного нападения в мексиканском штате Халиско погибли 11 человек и двое получили ранения. Региональная прокуратура сообщала, что группа мужчин пила пиво возле дома, когда их атаковали неизвестные, подъехавшие к месту происшествия на грузовике.

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