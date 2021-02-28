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Жертвами вооруженного нападения в Мексике стали 11 человек

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В результате вооруженного нападения в мексиканском штате Халиско погибли 11 человек и двое получили ранения. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила региональная прокуратура.

Нападение произошло в муниципалитете Тонала в столичном районе Гвадалахара. По информации прокуратуры, группа мужчин пила пиво возле дома, когда их атаковали неизвестные, подъехавшие к месту происшествия на грузовике. Отмечается, что среди погибших один несовершеннолетний, сообщает издание Publimetro.

Еще два человека — женщина и ребенок — получили огнестрельные ранения, им оказана медицинская помощь.

В районе происшествия идет операция силовых структур с участием вертолетов. Прокуратура начала расследование.

В сентябре прошлого года сообщалось, что жертвами стрельбы в баре мексиканского штата Гуанахуато стали 11 человек.

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