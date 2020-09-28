В мексиканском баре застрелили 11 человек

Жертвами стрельбы в баре мексиканского штата Гуанахуато стали 11 человек, сообщает издание El Universal со ссылкой на заявление прокуратуры региона в воскресенье, 27 сентября.

Отмечается, что заведение, где были убиты люди, располагается на автомагистрали, ведущей в муниципалитет Кортасар. Среди погибших четыре женщины и семь мужчин разного возраста. Еще одна женщина с огнестрельными ранениями госпитализирована.

Прокуратура штата начала расследование произошедшего.

Отмечается, что за минувшие выходные в Мексике погибли по меньшей мере 39 человек в результате вооруженных нападений.

1 июля в расположенном в штате Гуанахуато городе Ирапуато в результате вооруженного нападения на реабилитационный центр погибли 24 человека, семеро получили ранения.