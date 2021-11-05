В мексиканском Канкуне после перестрелки на пляже захватили отель

Перестрелка наркоторговцев произошла на пляже, расположенном вблизи мексиканского Канкуна. После стрельбы неизвестные захватили отель Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort, о чем стало известно в четверг, 4 ноября.

Власти штата Кинтана-Роо сообщили, что среди туристов популярного пляжа пострадавших нет. В то же время прокуратура подтвердила гибель двух преступников в ходе вооруженной разборки.

«Прокуратура штата Кинтана-Роо сообщает, что на пляже Bahia Petempich в муниципалитете Пуэрто-Морелос, было зарегистрировано столкновение между членами противоборствующих групп наркоторговцев. Двое участников перестрелки погибли на месте. Серьезно пострадавших нет», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мексиканский телеканал ADN40 сообщил, что один турист получил «незначительную травму» после инцидента.

Позднее в Twitter исполнительного директора NBC Universal Майка Сингера появилась информация, что злоумышленники захватили отель Ziva Riviera. Мужчина находился внутри здания и сообщил, что посетителей проводили в темную комнату в целях безопасности.

По словам Сингера, некий вооруженный человек пришел с пляжа. Гостям и персоналу сказали пригнуться и спрятаться. Люди в номерах баррикадировали двери креслами. Информации о том, что именно произошло в отеле — одиночный стрелок или массовый террористический захват, — не было. Гости и персонал не знали, что происходит.

Позже Сингер написал, что вооруженный человек задержан, о погибших или пострадавших не сообщается. Гостей теперь провожают в номера небольшими группами.

Некоторые испуганные гости описали одинокого стрелка, приближающегося к уединенному курорту с пляжа. Они указали, что он открыл огонь во время игры в волейбол. Также поступали сообщения о том, что стрелок или стрелки держали в руках «пулеметы», когда подходили к курортной зоне.

Представитель отеля Hyatt Ziva Riviera в Канкуне сообщил Daily Beast, что персонал отеля «немедленно связался с местными властями», которые уже прибыли на место и проводят расследование.

Посольство США в Мексике заявило, что изучает сообщения о стрельбе.

Российские дипломаты сообщили, что граждане РФ не пострадали при стрельбе у отеля в мексиканском Канкуне. Представители посольства связались с полицией и уточнили всю информацию, рассказал «Известиям» заведующий консульским отделом России в Мексике Андрей Трояновский.

«Нам известно то, что пишут в прессе, а то, что там нет российских туристов и они никак не пострадали это точно. Мы запросили данные у полиции, речи о российских гражданах там речи не идет», — сказал он.

В феврале в результате вооруженного нападения в мексиканском штате Халиско погибли 11 человек и двое получили ранения. Региональная прокуратура сообщала, что группа мужчин пила пиво возле дома, когда их атаковали неизвестные, подъехавшие к месту происшествия на грузовике.