Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в Калифорнии

Четыре человека погибли и один был ранен в результате стрельбы на домашней вечеринке в калифорнийском городе Инглвуд недалеко от Лос-Анджелеса (США). Об этом в воскресенье сообщил в воскресенье, 23 января, телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Полиция получила сообщения о стрельбе около 1:30 ночи (9:30 утра мск).

Две женщины и двое мужчин были застрелены, еще один мужчина был госпитализирован в критическом состоянии и, как ожидается, выживет, передает ABC News.

По предварительным данным, стрельбу вели несколько человек из «засады», они использовали такие виды оружия, как винтовка и пистолет.

В настоящее время полиция ведет расследование произошедшего. Выживший мужчина признался, что был членом уличной банды в другом городе, и следователи пытаются определить, была ли стрельба связана с этим.

Ранее в субботу, 22 января, неизвестный мужчина открыл стрельбу в пятизвездочном отеле Xcaret в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. В результате погибли двое канадских туристов, еще один ранен. По данным властей, оба погибших гражданина Канады имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

El Pais передает, что преступник скрылся в джунглях. Командование координационной группы развернуло оперативную операцию по его поимке.