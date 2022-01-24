В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов

Перед законодателями всё настойчивее встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в понедельник, 24 января.

По словам Выборного, акцент необходимо сместить на то, чтобы выявлять угрозу на ранней стадии. «Самая первая задача, на что мы обратили внимание, — на создание мощной превенции, чтобы установить угрозу на ранней стадии и ликвидировать ее. Я не исключаю, что законодатели в свое время придут к выводу ужесточить ответственность, наказание», — цитирует его НСН.

Ранее в этот день в Москве задержали мужчину, который оставлял сообщения о минировании. Об этом рассказал источник «Известий», участвующий в расследовании.

Злоумышленником оказался россиянин в возрасте около 35 лет. Задержанный проживает в Москве, но прописан в другом регионе.

«Недавно было задержание. На данный момент проводится обыск по месту проживания злоумышленника и его работы. В ближайшее время, скорее всего, завтра, суд определит меру пресечения. Окончательный вердикт будет вынесен, полагаю, через несколько месяцев», — сказал источник.

Он также добавил, что злоумышленник совершал звонки и оставлял сообщения о минировании по меньшей мере в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове. По данным источника, звонков было совершено несколько десятков.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 21 января анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.

20 января ложные сообщения о минировании получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. 12 января из-за подобных сообщений провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов Екатеринбурга.

Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.