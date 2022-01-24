Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов
Мир
Зеленский призвал разведку Украины перейти к наступательным действиям
Общество
Суд признал спецназовцев ФСБ виновными в хищении 136 млн рублей
Общество
Путин согласился рассмотреть вопрос о субсидиях на авиаперелеты по ДФО
Мир
Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
Авто
АвтоВАЗ сократил количество вариантов отделки салона Lada Vesta
Мир
Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета
Общество
Минздрав разрешил провести клинические исследования «Спутника М» для детей
Общество
Иммунолог подтвердил высокую скорость передачи «Омикрона» через глаза
Политика
Песков назвал фейковой истерией опасения Британии о прекращении поставок газа в Европу

В Госдуме задумались об ужесточении наказания для телефонных террористов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед законодателями всё настойчивее встает вопрос об ужесточении наказания для телефонных террористов. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил в понедельник, 24 января.

По словам Выборного, акцент необходимо сместить на то, чтобы выявлять угрозу на ранней стадии. «Самая первая задача, на что мы обратили внимание, — на создание мощной превенции, чтобы установить угрозу на ранней стадии и ликвидировать ее. Я не исключаю, что законодатели в свое время придут к выводу ужесточить ответственность, наказание», — цитирует его НСН.

Ранее в этот день в Москве задержали мужчину, который оставлял сообщения о минировании. Об этом рассказал источник «Известий», участвующий в расследовании.

Вот это номер: ложные минирования на территории России имеют украинский след
Основной площадкой координации действий «минеров» могут быть закрытые чаты Telegram-каналов

Злоумышленником оказался россиянин в возрасте около 35 лет. Задержанный проживает в Москве, но прописан в другом регионе.

«Недавно было задержание. На данный момент проводится обыск по месту проживания злоумышленника и его работы. В ближайшее время, скорее всего, завтра, суд определит меру пресечения. Окончательный вердикт будет вынесен, полагаю, через несколько месяцев», — сказал источник.

Он также добавил, что злоумышленник совершал звонки и оставлял сообщения о минировании по меньшей мере в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове. По данным источника, звонков было совершено несколько десятков.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 21 января анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.

20 января ложные сообщения о минировании получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. 12 января из-за подобных сообщений провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов Екатеринбурга.

Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022