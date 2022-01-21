В Крыму заявили о заграничных отправителях сообщений о минировании школ

Информация о якобы минировании учебных заведений Крыма поступала из-за границы. Об этом 21 января заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

«У нас враги не спят. Только разговаривал с начальником управления ФСБ России по Республике Крым. Сообщения о минировании активно поступают по Симферополю, по городу-герою Керчь. В данном случае могу сказать, что сообщения идут из-за границы, не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные. Управление ФСБ России по Республике Крым проводит расследование. Уверен, что обнаружим, кто этим занимался», — подчеркнул он.

Ранее в этот день школы в Севастополе получили анонимные сообщения о минировании зданий. В результате занятия во всех школах были экстренно отменены. В учебные учреждения прибыли оперативные службы и правоохранительные органы. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Накануне ложные сообщения о минировании также получили школы Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено.

С начала года по стране прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, 12 января в Екатеринбурге провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов.

Кроме того, угрозы о минировании поступили шести московским школам. При этом, по данным «Известий», в тексте сообщений упоминалась Украина. Послания пришли на электронную почту учебных заведений и были переданы полиции. Правоохранители также не нашли в школах взрывных устройств.