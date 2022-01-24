Борису Джонсону предрекли отставку из-за потери доверия народа и авторитета

Профессор Университета Кардиффа Пит Дорей предрек отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в течение года после скандала с вечеринками.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 24 января, ученый заявил, что Джонсон лишился доверия британского народа и своего авторитета. Как отметил Дорей, премьер повел себя как сторонник идеи того, что политикам закон не писан: богатые и могущественные могут делать всё что хотят и когда хотят, а обычным людям указывать, как себя вести, и ожидать от них повиновения.

Кроме того, Дорей назвал Джонсона ходячим мертвецом и указал на то, что доверие и хорошее к нему отношение общества ушло навсегда. Теперь, по его словам, вопрос в том, кто придет ему на смену, а не в том, заменят ли его.

16 января Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна. Если в ходе расследования будут обнаружены признаки поведения, потенциально являющегося уголовным преступлением, дело будет передано в полицию Лондона, которая 14 января отказалась расследовать участие премьера Великобритании Бориса Джонсона в так называемых винных вечеринках.

В прошлую среду Борис Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Он извинился за участие в мероприятии и заверил, что гнев общественности ему понятен.

Гнев общественности разгорается оттого, что список «винных вечеринок» растет и ведет начало с того времени в мае 2020 года, когда антиковидные ограничения запрещали людям ходить в гости или заглядывать в сад соседа, разрешалось встречаться только с одним человеком за пределами дома на открытом воздухе.

14 января таблоид The Mirror сообщил, что «винные вечеринки» во время локдауна проводились в резиденции на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне на регулярной основе. Премьер-министр Джонсон посещал их на постоянной основе и призывал сотрудников резиденции на них «выпустить пар».

12 января бывший замминистра внутренних дел Великобритании Норман Бейкер в беседе с RT также спрогнозировал возможность отставки Бориса Джонсона с поста премьера до конца марта на фоне скандала с его участием в вечеринке во время локдауна. К его отставке призывали оппозиция и лидеры либерал-демократов, а также Шотландская национальная партия, пишет НСН.

В тот же день Борис Джонсон, выступая в палате общин, извинился за посещение вечеринки на Даунинг-стрит в мае 2020 года, пояснив, что счел ее рабочим мероприятием, пишет сайт aif.ru.