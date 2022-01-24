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Опубликовано видео с места нападения собак на девочку в Забайкалье

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Корреспондент «Известий» побывала в понедельник, 24 января, в Забайкальском крае, на месте, где стая собак насмерть загрызла семилетнюю девочку.

На кадрах виден забор, за которым, как утверждают местные жители, обитает стая бродячих собак.

Собаки напали на семилетнюю девочку 22 января в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

После того как в СМИ появились сообщения о трагедии, в регионе произошел народный сход. Местные жители утверждали, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в тот же день, что намерен добиваться внесения правок в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.

Как заявил глава государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим, необходимо построить сеть приютов для отловленных животных.

Кроме того, семье погибшей девочки губернатор края окажет материальную помощь, минздрав заявил о готовности оказать психологическую поддержку, а также взять на себя расходы, связанные с погребением девочки.

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