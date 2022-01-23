Семье погибшей в Забайкалье девочки окажут материальную помощь

Власти Забайкалья предоставят материальную помощь семье девочки, которую насмерть загрызла стая бродячих собак. Об этом сообщило правительство региона в воскресенье, 23 января, на своем сайте.

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распорядился выплатить семье погибшей от собак девочки материальную помощь из регионального бюджета. Кроме того, минздрав Забайкалья окажет психологическую поддержку, также край возьмет на себя расходы, связанные с погребением девочки», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Собаки напали на семилетнюю девочку 22 января в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

После того как в СМИ появились сообщения о трагедии, в регионе произошел народный сход. Местные жители утверждали, что проблема с бродячими животными в этой местности не решалась много лет.

Осипов заявил в тот же день, что намерен добиваться внесения правок в федеральное законодательство об отлове безнадзорных животных.

По словам губернатора, в законе есть изъяны, которые не позволяют убирать собак с улиц населенных пунктов. Тем не менее глава региона пообещал отловить всех бездомных собак на улицах Домны и провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям (ЧС) с главами всех районов края.