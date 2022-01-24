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NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
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NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США

NYT: Байден может разместить войска, авиацию и флот в странах Прибалтики и Европы
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Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения до 5 тыс. американских военнослужащих, а также кораблей и авиации в странах Прибалтики и Восточной Европы. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

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По информации издания, решение о размещении войск может быть принято в течение недели.

Как передает NYT, в субботу высокопоставленные чиновники в Пентагоне предложили президенту несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В частности, специалисты оборонного ведомства предлагают направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих. Уточняется, что из число может быть увеличено в случае эскалации напряженности в регионе.

При этом чиновники не рассматривают вариант отправки войск на Украину.

Представители администрации Байдена также высказали точку зрения, что президент России Владимир Путин хотел бы избежать того, чтобы США отправили военных в Прибалтику.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон намерен продолжить содействовать укреплению военного потенциала Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Москвой.

Он объяснил действия Соединенных Штатов по наращиванию военной мощи Украины желанием убедиться в том, что Россия знает о существенных последствиях для нее в случае пренебрежения дипломатическим курсом, а также «возобновления агрессии» по отношению к Киеву.

В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве приземлился самолет со второй партией военной помощи от США с 80 т оружия. Днем ранее посольство США в Киеве сообщило о поступлении первой партии боеприпасов на Украину на фоне якобы нарастающей российской агрессии. Речь шла о грузе, включающем около 200 тыс. фунтов (около 91 кг) оружия, в том числе боеприпасы для обороны линии украинского фронта.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

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