Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вильфанд спрогнозировал прохладную рабочую неделю в Москве
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января
Мир
Латвийский депутат назвал обвинения в шпионаже в пользу РФ ерундой
Мир
Украинского генерала возмутили слова немецкого адмирала о Крыме
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США не путешествовать в Россию
Мир
Гендиректор ВОЗ Гебрейесус будет избран на второй срок
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года
Сюжет:

Украинского генерала возмутили слова немецкого адмирала о Крыме

Экс-глава СБУ Смешко возмутился словами немецкого вице-адмирала Шенбаха о Крыме
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии «исторически иначе» смотрят на Россию. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Как он указал в эфире телеканала «Украина 24», немецкий адмирал отметил недостаток демократии на Украине. Смешко подчеркнул, что Вольтер в 1731 году писал, что в Европе не было более демократического государства, чем казацкое, которое существовало на Украине.

Генерал пояснил, что в то время, когда существовало «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой Германии не существовало, это были «лоскутные» государства. Российская империя помогла «встать» Германии, поэтому там «исторически» смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине.

Смешко отметил, что его возмутили слова Шёнбаха. Он подчеркнул, что от Германии должен последовать адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ.

Ранее, 21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт». Его слова вызвали возмущение Киева. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник подчеркнул, что слова Шёнбаха вызвали «глубокое потрясение» в стране, так как украинцы вспомнили об «ужасах нацистской оккупации с этим снисходительным отношением». Кроме того, МИД Украины потребовало от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха.

Минобороны ФРГ, в свою очередь, также не согласились с позицией военного. На следующий день Шёнбах попросил об отставке, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт удовлетворила просьбу главкома.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022