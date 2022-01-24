Украинского генерала возмутили слова немецкого адмирала о Крыме

Слова бывшего командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме связаны с тем, что в Германии «исторически иначе» смотрят на Россию. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Как он указал в эфире телеканала «Украина 24», немецкий адмирал отметил недостаток демократии на Украине. Смешко подчеркнул, что Вольтер в 1731 году писал, что в Европе не было более демократического государства, чем казацкое, которое существовало на Украине.

Генерал пояснил, что в то время, когда существовало «независимое украинское государство» во главе с гетманом Богданом Хмельницким, единой Германии не существовало, это были «лоскутные» государства. Российская империя помогла «встать» Германии, поэтому там «исторически» смотрят на Россию иначе, чем это представляют на Украине.

Смешко отметил, что его возмутили слова Шёнбаха. Он подчеркнул, что от Германии должен последовать адекватный и профессиональный, дипломатический и информационный ответ.

Ранее, 21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт». Его слова вызвали возмущение Киева. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник подчеркнул, что слова Шёнбаха вызвали «глубокое потрясение» в стране, так как украинцы вспомнили об «ужасах нацистской оккупации с этим снисходительным отношением». Кроме того, МИД Украины потребовало от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха.

Минобороны ФРГ, в свою очередь, также не согласились с позицией военного. На следующий день Шёнбах попросил об отставке, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт удовлетворила просьбу главкома.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.