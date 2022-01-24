Захарова заявила об открытости России для работы с США

Москва проявляет абсолютную кооперабельность в отношениях с Вашингтоном. И сейчас она ждет письменного ответа на российский проект гарантий безопасности. Об этом в интервью «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях. Мы сказали, что мы хотим, мы это положили на бумагу, мы передали им, через какое-то время мы это опубликовали. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — рассказала Захарова.

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