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Зась рассказал о повышенной активности НАТО у границ стран ОДКБ

Зась: активность НАТО у границ ОДКБ не способствует укреплению безопасности
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Военная активность стран НАТО у границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе, следует снижать градус напряженности. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

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«В целом милитаризация восточноевропейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего в восточноевропейском регионе, создает определенный источник угроз, это на самом деле так», — отметил Зась в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, в связи с подобной активностью в ОДКБ посчитали важным «снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности».

Ранее в этот день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения. Однако, по его словам, пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил 19 января, что сценарий моратория на расширение НАТО также неприемлем для России. По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. МИД призвал дать четкие гарантии нерасширения альянса и невступления в него Украины.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности России со стороны стран Запада. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. После встречи делегаций России и США Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

17 декабря 2021-го МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

16 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что усиление военного присутствия НАТО у западных границ стран Организации Договора о коллективной безопасности является опасной тенденцией и создает условия для военных провокаций и инцидентов. Он напомнил, что в 2021 году НАТО провело серию учений в Прибалтике и на Украине. При этом за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза — до 90 крупных учений в год.

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