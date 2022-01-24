За нами не занимать: новый порядок для кредитных историй отложили на полгода

Заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) получили отсрочку на полгода для того, чтобы исправить свое положение . Такие выводы можно сделать из информационного письма ЦБ, которое регулятор разослал бюро кредитных историй (БКИ) и банкам. В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, это связано с неготовностью информационных систем. Но как считают некоторые эксперты, заемщикам с большой долговой нагрузкой стоит воспользоваться отсрочкой для решения своих проблем, поскольку с 1 июля им будет очень сложно рассчитывать на получение нового заимствования.

Отложенный спрос

С 1 января 2022 года в силу вступили подзаконные акты ЦБ (положение и несколько указаний) к 302-ФЗ (внес изменения в закон «О кредитных историях» от 2004 года). Они содержат правила применения нового норматива, который предполагает принципиальные и масштабные изменения как в порядок формирования кредитных историй, взаимоотношений заемщика с БКИ и банками, так и сбора информации для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) .

Например, «кредитный след» человека становится более явным, поскольку расширяется список поставщиков информации в БКИ. Также вводится институт Квалифицированных бюро кредитных историй, которые должны агрегировать информацию, в том числе из иных БКИ, о совокупной долговой нагрузке заемщика и передавать их кредиторам.

Меняется и порядок расчета среднего значения платежа. Если раньше общая сумма делилась на 60 месяцев (пять лет), то сейчас — на 48 месяцев (четыре года). Проще говоря, информация о задолженностях граждан стала более полной, а требования к расчету ПДН — более жесткими.

За нами не занимать Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Однако в последний момент регулятор пошел на поблажку участникам рынка и решил воздержаться до 1 июля от применения мер за нарушение ряда подзаконных актов. Такая информация содержится в письме Центробанка, которое накануне Нового года получили все заинтересованные стороны.

Так, речь идет о положении «О порядке формирования кредитной истории», а также о двух указаниях, которые касаются запросов о предоставлении отчета, поиска информации для него и порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах заемщика.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями источников формирования кредитных историй о неготовности информационных систем к 1 января 2022 года и во избежание риска искажения кредитных историй (передача части сведений, некорректных сведений)».

— Данное решение обусловлено исключительно запросом рынка и обозначенным выше риском, — уточнили в ЦБ.

Дело техники

Как рассказали на условиях анонимности собеседники «Известий» из БКИ и банков, уже в мае прошлого года, когда вышли подзаконные акты Центробанка, участникам рынка было понятно, что уложиться в отведенные сроки будет сложно . Они также считают, что логично синхронизировать вступление в силу изменений, связанных с кредитными историями, с началом применения регулятором прямых количественных ограничений для банков на сверхлимитные заимствования гражданам с высоким ПДН.

За нами не занимать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что наладка новой системы — масштабное мероприятие. И для того чтобы избежать возникновения проблем с кредитными историями, лучше сейчас потратить больше времени, чем потом исправлять болезненные для заемщиков ошибки. Причем исправлять их придется уже банкам и другим кредиторам, поскольку закон предоставил возможность обращаться к ним с заявлением об исправлении кредитной истории.

— БКИ проходят существенную цифровую трансформацию, где необходима стандартизированная информация. Раньше она была разрозненной и не всегда структурированной единообразно. Нередко по одним и тем же заемщикам, которые активно берут в долг у разных банков, она могла храниться в разных БКИ, — отметил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Поэтому вполне можно предположить, что реформа требует больше времени, чем планировалось до этого , добавил он.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева так же подчеркнула, что отсрочка вступления в силу новых требований продиктована неготовностью системы и необходимостью отладить все процессы до начала действия нового порядка. По ее мнению, меры, предпринимаемые регулятором, назрели давно, но гражданам, как и рынку, следует дать время для того, чтобы адаптироваться к грядущим изменениям, подготовиться к ним.

За нами не занимать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Поэтому мы считаем, что перенос ужесточения требований вполне оправдан, — сказала Евгения Лазарева.

Исправленному верить

При этом людям с высокой долговой нагрузкой хорошо бы использовать поблажку для решения своих проблем , считает Евгения Лазарева.

— Мы видим в этом прекрасный шанс для заемщиков привести свои дела в порядок и попытаться рефинансировать или реструктурировать свои сложные долги до начала более жестких требований, касающихся ПДН , — сказала она.

Эксперт пояснила, что мониторинги исполнения законов о кредитных и ипотечных каникулах, а также работа с обращениями граждан показали: в недавнем прошлом, когда разговоры об охлаждении рынка только начинались, многим заемщикам даже с безупречной кредитной историей было непросто добиться реструктуризации потенциально плохих долгов.

Формально реструктурированные кредиты не должны отрицательно влиять на ПДН, поскольку или старое обязательство погашается за счет нового, или в случае увеличения срока платеж даже снижается. Однако новый порядок, как уже указывалось выше, предусматривает, что нагрузка будет рассчитываться не на пятилетний, а на четырехлетний срок.

За нами не занимать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

-— Сейчас ситуация усугубляется ростом закредитованности на фоне снижения реально располагаемых доходов и общем ухудшении благосостояния российских семей, — подчеркнула Евгения Лазарева.

Впрочем, Егор Кривошея сомневается, что отсрочка будет полезна заемщикам, по крайней мере, крупнейших банков.

— Помимо данных из БКИ, они используют еще и собственные методики расчета кредитного риска. Более того, зная об ужесточении правил расчета ПДН, многие банки могут проактивно внедрять отдельные аспекты нового закона, не дожидаясь полной реформы БКИ . Поэтому вряд ли у заемщиков наиболее популярных банков будут какие-то послабления, — сказал он.