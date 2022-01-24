За нами не занимать: новый порядок для кредитных историй отложили на полгода
Заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) получили отсрочку на полгода для того, чтобы исправить свое положение. Такие выводы можно сделать из информационного письма ЦБ, которое регулятор разослал бюро кредитных историй (БКИ) и банкам. В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе ЦБ, это связано с неготовностью информационных систем. Но как считают некоторые эксперты, заемщикам с большой долговой нагрузкой стоит воспользоваться отсрочкой для решения своих проблем, поскольку с 1 июля им будет очень сложно рассчитывать на получение нового заимствования.
Отложенный спрос
С 1 января 2022 года в силу вступили подзаконные акты ЦБ (положение и несколько указаний) к 302-ФЗ (внес изменения в закон «О кредитных историях» от 2004 года). Они содержат правила применения нового норматива, который предполагает принципиальные и масштабные изменения как в порядок формирования кредитных историй, взаимоотношений заемщика с БКИ и банками, так и сбора информации для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН).
Например, «кредитный след» человека становится более явным, поскольку расширяется список поставщиков информации в БКИ. Также вводится институт Квалифицированных бюро кредитных историй, которые должны агрегировать информацию, в том числе из иных БКИ, о совокупной долговой нагрузке заемщика и передавать их кредиторам.
Меняется и порядок расчета среднего значения платежа. Если раньше общая сумма делилась на 60 месяцев (пять лет), то сейчас — на 48 месяцев (четыре года). Проще говоря, информация о задолженностях граждан стала более полной, а требования к расчету ПДН — более жесткими.
Однако в последний момент регулятор пошел на поблажку участникам рынка и решил воздержаться до 1 июля от применения мер за нарушение ряда подзаконных актов. Такая информация содержится в письме Центробанка, которое накануне Нового года получили все заинтересованные стороны.
Так, речь идет о положении «О порядке формирования кредитной истории», а также о двух указаниях, которые касаются запросов о предоставлении отчета, поиска информации для него и порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах заемщика.
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями источников формирования кредитных историй о неготовности информационных систем к 1 января 2022 года и во избежание риска искажения кредитных историй (передача части сведений, некорректных сведений)».
— Данное решение обусловлено исключительно запросом рынка и обозначенным выше риском, — уточнили в ЦБ.
Дело техники
Как рассказали на условиях анонимности собеседники «Известий» из БКИ и банков, уже в мае прошлого года, когда вышли подзаконные акты Центробанка, участникам рынка было понятно, что уложиться в отведенные сроки будет сложно. Они также считают, что логично синхронизировать вступление в силу изменений, связанных с кредитными историями, с началом применения регулятором прямых количественных ограничений для банков на сверхлимитные заимствования гражданам с высоким ПДН.
Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что наладка новой системы — масштабное мероприятие. И для того чтобы избежать возникновения проблем с кредитными историями, лучше сейчас потратить больше времени, чем потом исправлять болезненные для заемщиков ошибки. Причем исправлять их придется уже банкам и другим кредиторам, поскольку закон предоставил возможность обращаться к ним с заявлением об исправлении кредитной истории.
— БКИ проходят существенную цифровую трансформацию, где необходима стандартизированная информация. Раньше она была разрозненной и не всегда структурированной единообразно. Нередко по одним и тем же заемщикам, которые активно берут в долг у разных банков, она могла храниться в разных БКИ, — отметил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
Поэтому вполне можно предположить, что реформа требует больше времени, чем планировалось до этого, добавил он.
Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева так же подчеркнула, что отсрочка вступления в силу новых требований продиктована неготовностью системы и необходимостью отладить все процессы до начала действия нового порядка. По ее мнению, меры, предпринимаемые регулятором, назрели давно, но гражданам, как и рынку, следует дать время для того, чтобы адаптироваться к грядущим изменениям, подготовиться к ним.
— Поэтому мы считаем, что перенос ужесточения требований вполне оправдан, — сказала Евгения Лазарева.
Исправленному верить
При этом людям с высокой долговой нагрузкой хорошо бы использовать поблажку для решения своих проблем, считает Евгения Лазарева.
— Мы видим в этом прекрасный шанс для заемщиков привести свои дела в порядок и попытаться рефинансировать или реструктурировать свои сложные долги до начала более жестких требований, касающихся ПДН, — сказала она.
Эксперт пояснила, что мониторинги исполнения законов о кредитных и ипотечных каникулах, а также работа с обращениями граждан показали: в недавнем прошлом, когда разговоры об охлаждении рынка только начинались, многим заемщикам даже с безупречной кредитной историей было непросто добиться реструктуризации потенциально плохих долгов.
Формально реструктурированные кредиты не должны отрицательно влиять на ПДН, поскольку или старое обязательство погашается за счет нового, или в случае увеличения срока платеж даже снижается. Однако новый порядок, как уже указывалось выше, предусматривает, что нагрузка будет рассчитываться не на пятилетний, а на четырехлетний срок.
-— Сейчас ситуация усугубляется ростом закредитованности на фоне снижения реально располагаемых доходов и общем ухудшении благосостояния российских семей, — подчеркнула Евгения Лазарева.
Впрочем, Егор Кривошея сомневается, что отсрочка будет полезна заемщикам, по крайней мере, крупнейших банков.
— Помимо данных из БКИ, они используют еще и собственные методики расчета кредитного риска. Более того, зная об ужесточении правил расчета ПДН, многие банки могут проактивно внедрять отдельные аспекты нового закона, не дожидаясь полной реформы БКИ. Поэтому вряд ли у заемщиков наиболее популярных банков будут какие-то послабления, — сказал он.
При этом эксперт предположил, что, возможно, дополнительное время будет у заемщиков из малых кредитных организаций.