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В России изменились размер выплаты по больничному и порядок ее начисления

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В России изменился порядок расчета выплат по больничным. В 2022 году пособия подстраиваются под повышение МРОТа. Теперь лист нетрудоспособности не может быть меньше 456 рублей 66 копеек в день. В размере пособия учитывается страховой стаж и сумма заработка, сообщает телеканал «Известия». Предел составляет 2572 рубля 60 копеек за один день больничного. Максимум положен при зарплате 78 тыс. рублей и более восьми лет стажа. 80% от среднего заработка выплачивают при стаже 5–8 лет. Если человек проработал меньше пяти лет, сумма уменьшается до 60%. За средний заработок берется доход человека за два календарных года. Деньги от фонда социального страхования поступят на счет работника автоматически после закрытия больничного.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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