Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
Спорт
Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций
Общество
СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак
Мир
Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии
Мир
Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

В Госдуме прокомментировали планы Запада по «нейтрализации» Калининграда

Депутат ГД Швыткин: планы по завоеванию Калининграда остаются фантазиями
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининград — это «лакомый кусочек» для Запада, но планы по его завоеванию остаются фантазиями. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Таким образом он прокомментировал заявление аналитика Лексингтонского института США Сары Уайт, согласно которому Запад якобы может «нейтрализовать» Калининград в случае вооруженного конфликта с Россией.

Полет шпиона: США протестировали на Балтике экспериментальный самолет
Какими возможностями обладает секретный разведчик Пентагона

«Калининград — лакомый кусочек для стран блока НАТО, потому что существует как обособленная территория нашей страны и прямое соединение с Россией возможно только по воздуху. Отсюда и рождаются невероятные фантазии в головах экспертов», — подчеркнул Швыткин, слова которого приводит НСН.

Он также обратил внимание на то, что подобные планы нужны Западу, в частности для лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и других стран НАТО.

Ранее, 14 января, шведские военные сообщили о наращивании видимой деятельности на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности в отношениях между НАТО и Россией. Готланд — самый большой остров Швеции, имеет стратегическое значение и находится примерно в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

Спустя день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода каких-либо вооружений с территории Калининградской области. Эта территория принадлежит РФ, напомнил он.

Вместе с тем в декабре 2021 года шведский политолог и почетный профессор Университета Умео Пэр Саландер сообщил, что Запад выдумал «российскую угрозу» с целью мотивировать постепенную интеграцию Швеции с НАТО и Соединенными Штатами. По словам ученого, проанализировав недавние заявления шведских политиков и их реальные действия на международной арене, можно сделать лишь один вывод — о «длинной руке» Вашингтона в Северной Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022