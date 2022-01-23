Экс-генсек НАТО оценил перспективы вступления Украины в альянс

Украина не станет членом НАТО. Об этом заявил нидерландский политик, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (2004–2009) Яап де Хооп Схеффер в интервью британской газете Financial Times.

По его словам, страна не вступит в НАТО ни в ближайшем будущем, ни в «необозримом».

«Я уверен, все, кто присутствовали в Бухаресте, знали об этом», — добавил он.

Как полагает Схеффер, НАТО не стоило давать гарантий стране по ее вступлению в альянс.

«Оглядываясь назад, для НАТО было бы предпочтительнее подтвердить политику открытых дверей. Но легко говорить сейчас», — заключил бывший генсек НАТО.

22 января американский политический обозреватель Росс Даутат отметил, что США нужно на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО.

По его мнению, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада, а США взяли на себя невыполнимые обязательства, пытаясь свести страну с политической орбиты России.

17 января вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в ближайшие 10 лет НАТО предпримет шаги по принятию страны в альянс. По ее мнению, вступление Украины в альянс станет средством для сдерживания «агрессивных устремлений» России.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО.

После встречи делегаций России и США замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Вопрос нерасширения НАТО ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя, заключил он.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняло политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказалось предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.