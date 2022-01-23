Эксперт призвал США бессрочно отложить идею вступления Украины в НАТО

США нужно на несколько десятков лет отложить идею принятия Украины в НАТО, если они хотят менее болезненного для себя выхода из сложившейся ситуации. Такое мнение выразил 22 января американский политический обозреватель Росс Даутат в статье New York Times.

По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Даутат считает, что США взяли на себя невыполнимые обязательства, пытаясь свести Украину с политической орбиты России. Также обозреватель отметил, что Вашингтон плохо подготовлен к спорам с Москвой из-за Киева.

Как пишет Даутат, США стоит отложить идею расширения НАТО на неопределенный срок. Это приведет к тому, что Украина окажется под российским давлением, но избежит «вторжения», а союзники США по НАТО возьмут на себя больше обязательств по поддержанию безопасности в Европе.

Однако, как указал обозреватель, этот замысел осуществить сложнее. Киев после отказа может усомниться в других обязательствах Вашингтона. Также такое решение могли бы расценить как уступку России.

Ранее, 17 января, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина выразила надежду, что в ближайшие 10 лет НАТО предпримет шаги по принятию страны в альянс. По ее мнению, вступление Украины в альянс станет средством для сдерживания «агрессивных устремлений» России, которые якобы будут только возрастать.

В этот же день в статье для Times министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО не проводило политику целенаправленного расширения на восток, однако страны региона сами выразили желание вступить в организацию из соображений безопасности.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО. После встречи делегаций России и США замглавы МИДа Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Он добавил, что Москва надеется на способность НАТО понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. Также замминистра указал на то, что вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

Опасения на тему расширения НАТО также выразил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал, что продолжение политики открытых дверей альянса и его дальнейшее продвижение в сторону границ России угрожают Москве. В связи с этим власти России стремятся получить соответствующие юридические гарантии, подчеркнул он. При этом Песков исключил ведение переговоров с НАТО с позиции силы.

13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем могут стать членами альянса, однако отказалась предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.