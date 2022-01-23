На Украине назвали невозможным возврат Крыма и вступление в НАТО

Украина не сможет вернуть Крым, а также стать членом Евросоюза (ЕС) и НАТО. Такое мнение высказал в воскресенье, 23 января, депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива.

Таким образом депутат поддержал слова бывшего главкома ВМС ФРГ вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха. По его словам, принадлежность полуострова России — «это факт» и Крым никогда не вернется в состав Украины, а президент России Владимир Путин заслуживает уважения.

«А что он не так сказал? Назвал вещи своими именами. Я так тоже считаю, что ни возврат Крыма, ни вступление в НАТО, ни вступление в Евросоюз для Украины невозможны и вообще страна находится на грани катастрофы и окончательного развала и уничтожения как государства», — написал Кива в Telegram-канале.

По его словам, Путин действительно как мужчина и политик вызывает уважение.

Накануне в МИД Украины потребовали от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что данный шаг необходим для предотвращения ущерба от его слов ВМС Германии, бундесверу и Федеративной Республике Германия.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

При этом в воскресенье стало известно, что Шёнбах внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.