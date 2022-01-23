Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии

Высказывание посла Украины в Берлине Андрея Мельника об отставке главнокомандующего ВМС Германии вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха вызвало возмущение немецких пользователей Twitter. В Германии Мельнику посоветовали вспомнить о своем заявлении, когда Киеву вновь потребуется финансовая помощь Запада.

Днем ранее Шёнбах подтвердил, что уходит со своего поста после заявления о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Мельник, в свою очередь, назвал недостаточной мерой отставку Шёнбаха и обвинил Берлин в высокомерии.

Граждане Германии обрушились на Мельника с критикой в соцсетях.

«Принимая участие в урегулировании конфликта на Украине, Берлин полагается также и на дипломатию. Очевидно, что подобное заявление дипломата было провокацией», — написал пользователь с ником Arizona.

«Зато деньги наши вы охотно берете. Чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса», — укорил украинские власти пользователь Schneewitchen 5.0.

«Украина всё еще не в НАТО, и для таких болванов я бы пальцем не пошевелил. Может быть, Россия скоро станет немного больше...» — написал Vajo.

«Не забудьте тогда придержать свои руки, когда ЕС снова захочет дать вам денег», — напомнил Киеву Surim.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность Крымского полуострова России является «фактом». Его слова вызвали возмущение Киева. Андрей Мельник подчеркнул, что слова Шёнбаха вызвали «глубокое потрясение» на Украине, так как украинцы вспомнили об «ужасах нацистской оккупации с этим снисходительным отношением». Кроме того, МИД Украины потребовало от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха.

Минобороны ФРГ, в свою очередь, также не согласились с позицией военного. На следующий день Шёнбах попросил об отставке, глава германского минобороны Кристина Ламбрехт удовлетворила просьбу главкома.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.