Пожар на танкере в Черном море не привел к загрязнению воды
Следов загрязнения воды в Черном море, где в воскресенье, 23 января, произошел пожар на танкере под флагом Коморских островов, нет. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«700 т мазута на борту, следов поступления в воду загрязнения нет. Не получили запрос от судовладельца, ведем наблюдение», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Препятствий судоходству в Керченском проливе нет. Судно в настоящее время отведено к якорной стоянке.
В связи с возгоранием на танкере организована доследственная проверка сотрудниками Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Пожар возник на борту танкера Almuntazah, который шел под флагом Коморских островов и находился в двух милях от мыса Железный рог. Известно, что очаг возгорания находился в машинном отделении судна.
Экипаж был эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы. В составе экипажа — семь граждан Российской Федерации, пострадавших нет.