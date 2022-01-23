Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины

Президент США Джо Байден провел совещание по России и Украине со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил Белый дом.

В частности, американскому лидеру доложили о текущем состоянии «российских военных операций на границе с Украиной».

«Сегодня президент Байден в виртуальном формате и лично встретился с членами своей команды по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины», — сказали в Белом доме.

Также Байден в ходе совещания обсудил со своими советниками дипломатическое взаимодействие с РФ с целью деэскалации, возможные меры сдерживания Москвы, а также поставки военной помощи Украине.

Ранее в этот день официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн прокомментировала заявление МИД Великобритании о якобы планах российских спецслужб посадить в Киеве пророссийского лидера, заявив об обеспокоенности Вашингтона данным высказыванием.

21 января состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Полуторачасовая встреча завершилась без особых итогов. Однако, как заметил на пресс-конференции российский министр, переговоры были нужны для конкретизации позиций — каких-то письменных договоренностей никто и не ждал.

В течение следующей недели Вашингтон должен передать письменный ответ Москве по гарантиям безопасности.

По итогам встречи стороны по отдельности провели пресс-конференции. В МИД РФ заявили об отсутствии непреодолимых разногласий между сторонами. В ведомстве указали на необходимость заново выстроить атмосферу доверия между странами.

Кроме того, Лавров призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности: 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.