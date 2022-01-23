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На протест против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тыс. человек

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Во Франции 22 января прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать в стране с понедельника. Участниками манифестаций стали около 38 тыс. человек, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Сообщается, что из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа. За пределами столицы крупная манифестация прошла в Марселе, она насчитывала около 1 тыс. участников.

Большинство из примерно 170 акций прошли в мирном ключе. При этом два чиновника из Перпиньяна на юге Франции сообщили, что на них напала группа противников принудительной вакцинации. По их словам, более 250 человек направились к их офису и начали стучать в окна. Кроме того, агрессивно настроенные граждане оскорбили и несколько раз ударили местного депутата от правящей партии «Республика на марше» Ромена Грау и парламентского советника главы минюста Гильема Жервилла, когда те вышли к людям, чтобы поговорить.​

О том, что в центре Парижа прошли массовые акции против вакцинных пропусков, сообщил ранее в субботу корреспондент «Известий». На опубликованных кадрах с места событий видно, как множество людей передвигается по улицам Парижа. В руках у участников акций лозунги и флаги. При этом рядом с выступающими находятся полицейские, которые наблюдают за происходящим.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране с 24 января вакцинный пропуск будут спрашивать у всех лиц старше 16 лет при посещении концертных площадок, стадионов, ресторанов. Кроме того, такой сертификат станет обязательным и для перелетов, передавал телеканал France 24.

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Французский парламент 16 января одобрил законопроект, предусматривающий введение вакцинных пропусков для посещения кафе, театров, музеев и других общественных мест. Вакцинный пропуск, согласно законопроекту, будет распространяться на французов старше 16 лет. Документ будет выдаваться только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья, бустерная прививка)

9 января во Франции около 105 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков. Отмечается, что в Париже на улицы вышли 18 тыс. человек.

8 июня Европейский парламент в ходе итогового голосования утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля. Известно, что разрешение посещать страны ЕС могут получить граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты пока не входят в этот перечень.

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