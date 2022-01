На протест против COVID-пропусков во Франции вышли почти 40 тыс. человек

Во Франции 22 января прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать в стране с понедельника. Участниками манифестаций стали около 38 тыс. человек, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Сообщается, что из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа. За пределами столицы крупная манифестация прошла в Марселе, она насчитывала около 1 тыс. участников.

Paris France 🇫🇷 Human Tide vs The Police 🔥 Why they even bother... Long Live the People 🔥👊 pic.twitter.com/suc5ezhqxc