МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России

США и другие члены НАТО в ответ на предложения России по гарантиям безопасности запустили «токсичную» кампанию с ложными обвинениями в адрес российской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 22 января в Facebook.

В частности, как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, «Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности».

В МИД РФ пояснили, что данное решение было принято вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов.

При этом в документе также обратили внимание на то, что с 15 декабря 2021 года в тот момент, когда США были официально предложены проекты соглашений, Россия видела в основном «очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров» и форматов договора.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом замглавы МИДа отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.