Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Мир
В Казахстане после беспорядков возбудили 1822 уголовных дела
Мир
Глава ВМС Германии счел невозможным возвращение Крыма в состав Украины
Общество
В РФ утвердили план дополнительных мер по борьбе со штаммом «Омикрон»
Мир
Шествие по погибшим на Майдане началось в Киеве
Мир
МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
Общество
Правительство поручило ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов на ковид
Спорт
Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open
Наука
Рогозин запросил у NASA данные об отказе в визе российскому космонавту
Общество
В России с начала пандемии от COVID-19 вылечились более 10 млн человек

МИД: США и НАТО запустили токсичную кампанию с ложными обвинениями в адрес России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и другие члены НАТО в ответ на предложения России по гарантиям безопасности запустили «токсичную» кампанию с ложными обвинениями в адрес российской стороны. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 22 января в Facebook.

В частности, как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, «Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности».

Степень отвлеченности: почему ЕС не приглашают на переговоры по безопасности
И как Брюссель видит свою роль в консультациях РФ с США и НАТО

В МИД РФ пояснили, что данное решение было принято вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов.

При этом в документе также обратили внимание на то, что с 15 декабря 2021 года в тот момент, когда США были официально предложены проекты соглашений, Россия видела в основном «очевидные попытки затянуть обсуждение конкретных параметров» и форматов договора.

21 января завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в письменных предложениях, которые они направят России, опишут представления Вашингтона о том, как страны могут укрепить чувство безопасности друг друга.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Россия будет принимать «серьезные политические решения», если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим. При этом замглавы МИДа отметил, что роль дипломатии в любом случае остается центральной.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Рябков указал на то, что США и НАТО не готовы идти навстречу российским предложениям по гарантиям безопасности. По его словам, позиция НАТО по вопросу нерасширения альянса «непробиваемая», что вызывает тревогу. Замминистра также подчеркивал, что вопрос нерасширения НАТО является ключевым для национальной безопасности РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022