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В Красноярске арестовали двух «минировавших» школы подростков

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В Красноярске суд отправил под арест двух подростков, которых подозревают в причастности к «телефонному терроризму». Подростки проведут под арестом ближайший месяц.

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Несовершеннолетних подозревают в распространении ложных данных о якобы наличии взрывных устройств в школах Красноярска.

«Железнодорожный районный суд Красноярска 22 января 2022 года вынес решение о мере пресечения двум подросткам-школьникам 2004 года рождения, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 УК РФ. Подросткам избрана мера в виде заключения под стражу», — приводит решение суда «РИА Новости».

Отмечается, что обоим подросткам вскоре исполнится 18 лет и они рискуют понести уголовную ответственность за содеянное.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений о якобы их минировании. Так, днем ранее, 21 января, анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что информация о минировании учебных заведений полуострова поступала из-за границы.

20 января ложные сообщения о минировании получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. 12 января из-за подобных сообщений провели эвакуацию в 151 школе, а также в ряде университетов Екатеринбурга.

Согласно УК РФ, за телефонный терроризм предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

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