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МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России
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МИД обвинил США в «токсичной» кампании против России

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США и НАТО запустили «токсичную» кампанию с ложными обвинениями в адрес Москвы. Об этом в субботу, 22 января, сообщил МИД России.

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США сделали ряд «очевидных» попыток затянуть обсуждение предлагаемых Москвой предложений по гарантиям безопасности, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД отметили, что данное заявление является ответом на публикацию госдепартаментом США бюллетеня о российской политике на Украине.

«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности. Все это — вкупе с непрекращающимися запугиваниями «болезненными» санкциями, призванными обескровить отечественную экономику и закрепить системный вызов России», — говорится в сообщении.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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