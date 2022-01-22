Лавров пошутил над журналистами на встрече с президентом Швейцарии

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку укорил журналистов после того, как они не успели заснять его рукопожатие с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом. Встреча Кассиса и Лаврова состоялась 21 января в Женеве.

«Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло», — отметил министр с улыбкой.

Кассис в свою очередь посмеялся над шуткой Лаврова. После этого Лавров и Кассис вновь пожали руки.

В ходе встречи с Лавровым президент Швейцарии заявил, что европейскую безопасность «необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога». Кассис подчеркнул, что Швейцария привержена работе в данном направлении, в том числе в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Накануне также состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они продлились полтора часа. Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ в письменном виде на следующей неделе.

Перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.