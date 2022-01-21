Президент Швейцарии рассказал о встрече с Лавровым в Женеве

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис в пятницу, 21 января, рассказал о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве.

«После Берлина Женева: двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейскую безопасность необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.