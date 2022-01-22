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Посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение персоналу уехать из Украины

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Американское посольство в Киеве попросило у Госдепартамента США разрешения для всех представителей неосновного персонала и их родственников покинуть Украину. Об этом 21 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

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Вашингтон может начать эвакуацию на следующей неделе, тема обсуждалась госсекретарем Энтони Блинкеным с украинскими властями. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал возможную эвакуацию «чрезмерной реакцией».

Также в январе газета The New York Times также опубликовала статью, в которой со ссылкой на американские и украинские официальные лица говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МИД РФ опровергли эту информацию и сообщили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала, что власти США ведут интенсивное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Она напомнила, что в декабре американское внешнеполитическое ведомство рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России».

Еще в декабре агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность эвакуации дипломатов и их семей с Украины на фоне якобы наращивания сил ВС России на границе с Украиной. Отмечалось, что решение по эвакуации может быть принято в течение нескольких дней.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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