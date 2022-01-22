Российскому космонавту отказали в выдаче американской визы

США отказали в визе российскому космонавту. Николай Чуб должен был полететь на тренировки в космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. США без объяснения причин не выдали въездную визу, передает телеканал «Известия». Полет космонавта из РФ на МКС запланирован на весну 2023 года. В «Роскосмосе» не стали комментировать информацию.

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