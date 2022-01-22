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Не менее 10 человек пострадали при землетрясении на юго-западе Японии

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Не менее 10 человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,4 на юго-западе Японии, сообщает 22 января агентство Kyodo со ссылкой на данные властей.

По данным местных префектов, в городе Оита шесть человек получили травмы, по большей части легкие. В Миядзаки полиция подтвердила ранения четырех человек, в том числе женщины в возрасте 50 лет, которая упала с кровати. Сообщалось также о травмах в префектурах Сага и Кумамото на Кюсю.

Точное число получивших травмы пока устанавливается, по состоянию на полдень субботы, их более 10, передает Kyodo.

Кроме того, по данным агентства, после землетрясения в Оите произошло временное отключение электроэнергии. Сообщалось о разрывах водопроводных труб в нескольких местах в этом городе.

При этом отмечается, что землетрясение не привело к сбою в работе расположенных в регионе АЭС.

Землетрясение на юго-западе Японии произошло в ночь на субботу. Подземные толчки были зафиксированы в 1:08 субботы по местному времени (19:08 пятницы мск). Очаг землетрясения залегал под водой на глубине 42 км.

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