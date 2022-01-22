Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Первая партия боеприпасов из США поступила на Украину
Мир
В Канаде переименуют названную в часть принца Эндрю школу
Мир
Истребители Су-35С ВКС России вылетели на учения в Белоруссию
Мир
Власти США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу
Общество
ПФР напомнил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию
Культура
Выход фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли еще на год из-за пандемии
Общество
МВД попросило полномочия на проведение проверок патронов
Мир
США попросили РФ не обнародовать свой ответ по гарантиям безопасности
Мир
МО Украины сократило список предполагающих воинский учет женщин профессий
Мир
Число случаев COVID-19 в мире превысило 340 млн

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

0
Выделить главное
вкл
выкл

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает телеканал «Известия».

Очень сильные толчки ощущались в четырех префектурах. В течение часа зафиксировано пять афтершоков, угрозы цунами нет. Пострадали шесть человек, в правительстве Японии создан кризисный штаб. Как сообщил телеканал NHK, со ссылкой на энергетическую компанию страны, сбоев в работе АЭС, находящихся в районе землетрясения не зафиксировано.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022