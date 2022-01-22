В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, передает телеканал «Известия».

Очень сильные толчки ощущались в четырех префектурах. В течение часа зафиксировано пять афтершоков, угрозы цунами нет. Пострадали шесть человек, в правительстве Японии создан кризисный штаб. Как сообщил телеканал NHK, со ссылкой на энергетическую компанию страны, сбоев в работе АЭС, находящихся в районе землетрясения не зафиксировано.

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