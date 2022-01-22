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В США усомнились в прекращении поставок газа из РФ в ЕС из-за санкций

Постпред США в ООН: Россия в случае санкций не станет перекрывать газ Европе
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Соединенные Штаты считают, что Россия не будет перекрывать газ Европе в случае введения санкций из-за ситуации на Украине, так как это противоречит интересам Москвы. Об этом 21 января заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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«По моему мнению, это [перекрытие газа] в равной степени нанесло бы ущерб и России, так что было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу», — сказала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что США будут «тесно работать с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них». В частности, Штаты окажут стране помощь в случае каких-либо «действий России по газопроводу».

Ранее она заявила, что Белый дом рассматривает помимо экономических еще и военные меры против России в случае эскалации ситуации на границе с Украиной.

Президент США Джо Байден 20 января заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.

Ранее, 18 января, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения. Ранее он отмечал, что Киев обязан выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у него быть не может. По его словам, Украина находится под внешним управлением США.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

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