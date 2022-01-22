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ПФР напомнил о праве многодетных матерей на досрочную пенсию

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Многодетные матери имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом в пятницу, 21 января, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).

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Женщины с тремя детьми могут рассчитывать на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а матери пятерых детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет.

Уточняется, что во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет, а также пенсионный коэффициент не менее 23,4, если пенсия будет назначаться в 2022 году.

Требуемая величина пенсионного коэффициента постепенно повышается на 2,4 пенсионного коэффициента в год до требуемых с 2025 года — 30.

Ранее, 15 января, финансист Юлия Финогенова объяснила, на каких основаниях россияне имеют право выхода на досрочную пенсию. Такое право, по ее словам, есть у граждан, которые имеют продолжительный стаж работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, при условии, что их возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Кроме того, досрочно оформить пенсию могут люди предпенсионного возраста (не более двух лет до выхода на пенсию), которые оказались безработными по не зависящим от них причинам. Им будут выплачивать пенсию по безработице. У кандидата в пенсионеры должен быть страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2022 году — 23,4 балла).

Как сообщил 14 января первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. После индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

На следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

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