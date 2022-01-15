Финансист напомнила основания для выхода на досрочную пенсию

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в субботу, 15 января, объяснила, на каких основаниях россияне имеют право выхода на досрочную пенсию.

Такое право, по ее словам, есть у граждан, которые имеют продолжительный стаж работы: не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, при условии, что их возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Кроме того, досрочно оформить пенсию могут люди предпенсионного возраста (не более двух лет до выхода на пенсию), которые оказались безработными по не зависящим от них причинам. Им будут выплачивать пенсию по безработице. У кандидата в пенсионеры должен быть страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или наличие необходимого количества пенсионных коэффициентов на год назначения пенсии (в 2022 году — 23,4 балла).

«Важно, чтобы предложение о досрочном выходе на пенсию поступило от специалиста службы занятости при условии невозможности найти ему подходящую работу даже при условии прохождения обучения по направлению органов службы занятости. Досрочная пенсия безработному назначается в беззаявительном порядке», — приводит слова специалиста агентство «Прайм».

Помимо этого, досрочно выйти на пенсию могут женщины с тремя и четырьмя детьми, у которых имеется не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество пенсионных коэффициентов. Как уточнила эксперт, при наличии троих детей — на три года раньше, а при наличии четырех детей — на четыре года. При этом необходимым условием является воспитание детей как минимум до достижения ими восьмилетнего возраста.

Учителям и медицинским работникам для досрочных выплат необходимо выработать 25 лет педагогического стража плюс четыре года сверх, а для медицинских работников требуется 30 лет стажа в городе и 25 лет на селе плюс также четыре года сверх.

Специалист напомнила, что для работников Крайнего Севера пенсионный возраст меньше официального на пять лет.

Как сообщил 14 января первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. После индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

13 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года, независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.