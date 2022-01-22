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Один человек пострадал при взрыве в частном доме в Новой Москве

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Взрыв с последующим возгоранием произошел в частном доме в садовом некоммерческом товариществе «Десна» в Новой Москве. Об этом в субботу, 22 января, сообщает источник в экстренных службах.

Отмечается, что один человек получил ожоги. Его госпитализировали.

По данным «Известий», пожар произошел на 3-й Садовой улице, площадь возгорания составила 25 кв. м. Сейчас пожар локализован.

Уточняется, что обрушилась кровля дома, также горят две припаркованные рядом машины.

Ранее, 7 декабря, один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме под Новосибирском. В горевшей квартире было обнаружено три 50-литровых газовых баллона. На происшествие были привлечены 17 человек и пять единиц техники.

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